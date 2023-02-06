Новая помощница Кейт Миддлтон — кто она

В ближайшем окружении Кейт Миддлтон в Кенсингтонском дворце произошли изменения. Принцесса Уэльская назначила нового личного секретаря. Теперь правой рукой принцессы Уэльской будет гуру по связям с общественностью Элисон Корфилд. Она присоединится к команде Кейт в качестве старшего помощника в конце этого месяца. В новом амплуа Элисон Корфилд будет заниматься расписанием встреч принцессы, а также сопровождать Кейт на мероприятиях.

51-летняя Элисон — мать троих детей, выросшая в Кройдоне, Южный Лондон. Она посвятила 13 лет своей карьеры работе в Virgin Empire Ричарда Брэнсона, а в 1995 году помогла основать Virgin Brides. Также Элисон возглавляла кампанию Джейми Оливера по борьбе с детским ожирением. С именитым шеф-поваром она проработала 5 лет. До 2022 года Элисон занимала должность сотрудника министерства иностранных дел и работала под руководством Ханны Кокберн-Логи, которая с 2020 года выступает директором Королевского фонда принца и принцессы Уэльских.

На прошлой неделе Кейт Миддлтон посетила торжественный прием, организованный Центром раннего детства Королевского фонда, который она основала в 2021 году. В рамках мероприятия принцесса Кэтрин представила новую программу поддержки раннего детства, получившую название Shaping Us.

А недавно в сети появился редкий детский снимок Кейт. Фотографию из личного архива она опубликовала в социальных сетях.