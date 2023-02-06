“Она похожа на вампира”: фанаты раскритиковали Мадонну после появления на “Грэмми”

Последнее время пользователи сети частенько осуждают 64-летнюю Мадонну за многочисленные эксперименты с пластическими операциями. По мнению фанатов, певица уже давно перестала походить на саму себя. И последний выход поп-дивы в свет ознаменовал новую волну критики. В минувшее воскресенье Мадонна посетила 65-ю церемонию “Грэмми”, где вручила награду в номинации “Лучшее поп-исполнение дуэтом”. Поклонники сразу же заметили изменения во внешности певицы — на более ранних фото в своем блоге она выглядит несколько иначе.

Мадонна хорошо выглядит для своего возраста… Если бы она была 2 700-летним вампиром, который ест живьем младенцев и мелких животных.

Это Мадонна? Не может быть!

Если бы не объявили, что это Мадонна, я бы так и не поняла, кто этот человек, – такие комментарии можно встретить на просторах интернета.

В конце января стало известно, что создатели биографического фильма о Мадонне отменили проект. Причиной, как ни странно, послужила непредсказуемость самой певицы. Мадонна, пожелавшая лично участвовать в процессе, сначала сменила нескольких сценаристов, которые помогли бы адаптировать ее историю для широкой публики, а позже поняла, что напишет картину сама, однако вместо работы над сценарием с головой ушла в соцсети.