«Если нужно, продержимся до лета» — французские железнодорожники готовят масштабную забастовку

Франции предстоит пережить очередную забастовку работников железнодорожного транспорта против пенсионной реформы. Представитель профсоюза CGT Беренже Серно в эфире BFM TV заявил, что железнодорожники готовы протестовать до лета, если правительство не захочет учесть их требования.

АЛИС ДАРФЁЙ, ведущая BFM TV: Беренже Серно, вы — железнодорожный рабочий на Лионском вокзале в Париже. Помогите нам разъяснить ситуацию. Конечно, мы видели прогнозы по ограничениям на транспорте, но они остаются цифрами. Сейчас много цифр, слишком много цирф. Что нас ждёт во вторник? В целом, будет ли так же тяжело, как в прошлый раз, или легче? Что вы скажете? Это только начало?

БЕРЕНЖЕ СЕРНО, член профсоюза Всеобщей конфедерации труда (CGT), бывший генеральный секретарь CGT железнодорожников Лионского вокзала: Нет, тенденция та же, что 19 и 31 января. Ясно то, что некоторые участвуют в забастовке с первых дней, другие присоединяются только сейчас, а есть те, кто её прекращают, потому что это дорого обходится, это стоит денег. Но мы совершенно определённо ожидаем более масштабные протесты, потому что мы прекрасно знаем, что теперь 24-часовых забастовок недостаточно. Прошли уже две такие массовые забастовки — 30 лет на улицы не выходило столько людей. К сожалению, пока правительство не прислушивается к нашим требованиям, так что…

АЛИС ДАРФЁЙ: На нефтеперерабатывающих заводах забастовки пройдут во вторник и в среду, а на железнодорожном транспорте — только во вторник, правильно?

БЕРЕНЖЕ СЕРНО: Нет, нет, на нефтеперерабатывающих заводах 6, 7 и 8, то есть понедельник, вторник и среду, три дня. А на железной дороге — вторник и среда.



АЛИС ДАРФЁЙ: Вторник и среда. А ограничения на транспорте начнутся с вечера понедельника?

БЕРЕНЖЕ СЕРНО: Да, с вечера понедельника начнутся перебои, потому что все должны не работать, когда начнётся забастовка, и это всегда означает перебои накануне и на следующий день и даже через день, в зависимости от транспортной загрузки.

АЛИС ДАРФЁЙ: Таким образом, вы говорите, что несмотря на сложности, к которым может привести забастовка, — то, что она дорого обходится, а также, надо думать, некоторые также уходят в отпуск?

БЕРЕНЖЕ СЕРНО: Да, разумеется.

АЛИС ДАРФЁЙ: Вам всё же удаётся собрать достаточно народу, чтобы остановка работы была такой же значительной, вы так говорите? Вам удаётся собраться на акцию?

БЕРЕНЖЕ СЕРНО: Да. По крайней мере, пока есть протестующие, есть желание бороться с этой реформой. И да, в настоящее время мы собираемся для успешной заморозки.

АЛИС ДАРФЁЙ: Как долго? Вы, например, рассчитываете продержаться до лета?

БЕРЕНЖЕ СЕРНО: Ну, если нужно продержаться до лета, мы продержимся до лета. В 2019 году мы продержались почти три месяца. Я лично бастовал больше 80 дней, потерял очень много денег. Я боролся с этой реформой… Я начал работать в Национальной компании французских железных дорог (SNCF) в 2007 году, и с 2007 года пережил четыре пенсионные реформы. Большинство работающих сейчас французов должны были уйти на пенсию в 60 лет. Им сказали, что это будет в 62 года, завтра скажут, что в 64 года. Могу сказать, что их это достало, потому что требуют всегда приложить усилия, хотя мы видим, что везде есть деньги.



Дата выхода в эфир 05 февраля 2023 года.