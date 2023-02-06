В Огайо ввели режим ЧС после крушения поезда с токсичными материалами

В Палестине, штат Огайо, объявили чрезвычайное положение после крушения поезда и масштабного пожара. В некоторых перевернувшихся вагонах перевозили опасный для жизни винилхлорид, поэтому власти закрыли школы и призвали местных жителей эвакуироваться или вообще не покидать свои дома, передаёт ABC News.

В Огайо объявили чрезвычайное положение после крушения поезда и масштабного пожара. В некоторых (сошедших с пути. — ИноТВ) вагонах перевозили опасные химические вещества. Местных жителей призвали эвакуироваться или не покидать свои дома, так как огонь всё ещё не потушен.

Власти внимательно следят за качеством воздуха и завтра собираются закрыть школы. Кроме того, Национальный совет по безопасности на транспорте выдвинул возможную причину случившегося. С репортажем корреспондент ABC News Фил Липоф.

Сегодня вечером в Палестине, штат Огайо, продлили режим ЧС после катастрофического крушения поезда. Многочисленные взрывы вызвали масштабные пожары, которые освещали ночное небо в течение нескольких часов в субботу. Прошло уже более суток, но жителей всё ещё просят эвакуироваться и укрыться, если они находятся в радиусе одной мили от места крушения.

ТРЕНТ КОНУЭЙ, мэр Восточной Палестины, штат Огайо: Нам нужно, чтобы люди оставались дома и не приезжали в Палестину. Я не могу в достаточной степени выразить, насколько это важно.

50 вагонов поезда сошли с рельсов к северо-западу от Питтсбурга, штат Пенсильвания. Некоторые из них перевозили винилхлорид — опасное вещество. Место крушения растянулось на милю.

КИТ ДРАБИК, глава пожарной службы Восточной Палестины: На данный момент мы по-прежнему не проводим никаких операций на месте происшествия. Ситуация в этой области остаётся всё ещё слишком нестабильной.

Бригады Агентства по охране окружающей среды регулярно проверяют воду и воздух. На данный момент, по словам мэра, они не представляют опасности.

ФИЛ ЛИПОФ, корреспондент ABC News: Так что же послужило причиной этого крушения? Официальной версии пока нет. Но сегодня ближе к вечеру Национальный совет по безопасности на транспорте сообщил, что смог опросить бригаду поезда, и, как нам сообщили, незадолго до схода с рельсов они получили сигнал о механической неисправности. Уит?

Фил Липоф сообщил нам последние подробности. Спасибо.

Дата публикации 06 февраля 2023 года.