 

В РФ выставили на продажу роскошный седан Hongqi H9+ из КНР за 18,9 млн рублей

06.02.2023, 14:50, Разное
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Столичный дилерский центр «Авилон» предлагает новый люксовый седан под названием Hongqi H9.

Данный автомобиль доступен исключительно в топовой конфигурации. Стоимость премиальной модели достигает 18,9 миллионов рублей, что вдвое дороже, чем на китайском рынке. Новинка получила качественные и широкие кресла, а также премиальную акустику. Под капотом модели Hongqi H9 установлен 3-литровый бензиновый двигатель на 272 л.с. мощности. Автомобиль получил задний привод и семиступенчатую роботизированную трансмиссию.

Несколько ранее для россиян стала доступна модель электрокроссовера E-HS9, которую дилеры оценили от 10 миллионов рублей в базовом исполнении.


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