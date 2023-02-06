 

В Центральном регионе Турции зафиксировали еще один толчок магнитудой 6,0

06.02.2023, 14:15, Новости дня
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В центральном регионе Турции зафиксирован толчок магнитудой 6,0, там же ранее было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7, информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Разница между двумя толчками составила 12 минут. Второй толчок, магнитудой 6,0, зафиксирован в 66 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 10 километров, информирует РИА «Новости».

Как рассказали очевидцы, новую волну толчков ощутили жители Бейрута, столицы Ливана. Кроме того, толчки также ощущали в нескольких городах Сирии.

В результате первого землетрясения магнитудой 7,4 в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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