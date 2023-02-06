Песков: У России свои программы по БПЛА

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах совместного производства Россией и Ираном беспилотников, заявил, что у Москвы есть свои программы по их созданию.

В ответ на просьбу прокомментировать публикации WSJ о возможном строительские в РФ российско-иранского завода по производству дронов Песков заявил, что у РФ есть свой ряд программ по созданию БПЛА, которые реализуются, недавно был принят перечень поручений президента по развитию области беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что не знает, на какие источники информации опиралось издание.

Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент Владимир Путин потребовал сделать беспилотники (БПЛА) доступными для применения подразделениями разного уровня.

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