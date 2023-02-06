 

“Регулярно топил”: Измученная Чехова раскрыла жуткие издевательства мужчины

06.02.2023, 14:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Знаменитая телеведущая, появившись на телевидении со своими сексуальными формами, сразу стала предметом мечтания для мужчин. С ней мечтали быть многие представители сильного пола, и кто только не ухаживал за жгучей красоткой Анфисой Чеховой: коллеги по работе, иностранцы, актер, бизнесмены…

Наверное, поэтому странно слышать от звезды то, что так было далеко не всегда, а от мужчин она получала не только комплиментарные знаки внимания. На днях она стала гостьей шоу “Звезды сошлись”, где раскрыла издевательства со стороны мужчин, которые терпела в старшей школе.

Анфиса Чехова, как оказалось, очень быстро стала пышногрудой красавицей и окружавшие ее одноклассники только и делали, что глумились над ней: пытались потрогать, а еще придумывали обидные прозвища вроде Мадам Грицацуевой. Позже в студии появилась школьная подруга теледивы, которая напомнила ей про то, как над ней издевался одноклассник.

“Регулярно возле МХАТа топил рюкзак Анфисы в лужах”, – вспомнила подруга.

Гостья шоу уверена, что мальчики просто-напросто испытывали к будущей звезде сексуальный интерес, а потому “мстили” ей за это. А Анфиса Чехова, измученная горьким опытом в прошлом, заключила, что с противоположным полом отношения в школе не складывались.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10.22 / Изменила королю: близкая подруга Киркорова представила нового ухажера

07.04.22 / “Теперь в этом нет никакого смысла”: Эфиопия объявила о приостановке гражданской войны из-за сокращения помощи от ООН

03.07.22 / Мнение: Каракалпакская область

03.05.22 / Первомайская демонстрация в Париже завершилась погромами «чёрного блока»

09.08.22 / СМИ: Манчестер Юнайтед интересуется игроком Болоньи Арнаутовичем

08.12.22 / Дочурке в садик: делаем сумочку-клатч из пластиковой бутылки

14.10.22 / В страшной аварии под Москвой насмерть разбились четверо

03.09.22 / США отказались обсуждать ДСНВ с Россией до возобновления инспекций ядерных объектов

03.12.20 / Существует ли жизнь после смерти?

11.03.22 / Названы причины паузы в работе “Макдоналдс” в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика