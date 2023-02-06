“Регулярно топил”: Измученная Чехова раскрыла жуткие издевательства мужчины

Знаменитая телеведущая, появившись на телевидении со своими сексуальными формами, сразу стала предметом мечтания для мужчин. С ней мечтали быть многие представители сильного пола, и кто только не ухаживал за жгучей красоткой Анфисой Чеховой: коллеги по работе, иностранцы, актер, бизнесмены…

Наверное, поэтому странно слышать от звезды то, что так было далеко не всегда, а от мужчин она получала не только комплиментарные знаки внимания. На днях она стала гостьей шоу “Звезды сошлись”, где раскрыла издевательства со стороны мужчин, которые терпела в старшей школе.

Анфиса Чехова, как оказалось, очень быстро стала пышногрудой красавицей и окружавшие ее одноклассники только и делали, что глумились над ней: пытались потрогать, а еще придумывали обидные прозвища вроде Мадам Грицацуевой. Позже в студии появилась школьная подруга теледивы, которая напомнила ей про то, как над ней издевался одноклассник.

“Регулярно возле МХАТа топил рюкзак Анфисы в лужах”, – вспомнила подруга.

Гостья шоу уверена, что мальчики просто-напросто испытывали к будущей звезде сексуальный интерес, а потому “мстили” ей за это. А Анфиса Чехова, измученная горьким опытом в прошлом, заключила, что с противоположным полом отношения в школе не складывались.