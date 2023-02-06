“Разрешения не спросила”: укатившая за бугор Гузеева пожаловалась на близких

Харизматичная

ведущая и звезда шоу “Давай поженимся” Лариса Гузеева вновь повела

себя вызывающе на глазах у всех. Она буквально обматерила большую толпу и

пожаловалась на близких. Эмоции ведущей просто лились через край.

Все начало с

отъезда Гузеевой в Израиль. Укатившаяся за бугор телеведущая оказалась под

давлением близких коллег всех звезд – журналистов. Именно благодаря им кто-то

становится популярным, а кто-то теряет славу. Ларису Гузееву обвиняют в

эмиграции и предательстве своей родины. Такие заявления расстроили звезду,

поэтому она матом поставила всех недоброжелателей на место.

Лариса Гузеева

заявила, что она просто поехала с мужем на отдых в теплую безвизовую страну.

Сейчас она проводит время, гуляя по вечернему Тель-Авиву, наслаждаясь погодой и

атмосферой. Больше всего телеведущую расстроило, что недоброжелатели обозлились

на ежегодный отпуск звезды после всей работы.

“Разрешения

не спросила. Дебилы, ***”, – высказалась Гузеева.

Конечно, на своей

страничке актриса и ведущая всегда не стесняется в выражениях. Возможно, за это

ее и любят поклонники. Лариса Гузеева никогда не промолчит, если ситуация

требует немедленной реакции.