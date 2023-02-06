Арнольд Шварценеггер попал в ДТП и сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе

Исполнитель главной роли в культовом боевике “Терминатор” и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе. По информации TMZ, актер двигался на своем автомобиле на небольшой скорости, когда девушка, ехавшая не велосипеде, внезапно свернула на его полосу. В результате произошло столкновение.

Велосипедистка оказалась в больнице с легкими травмами. На место происшествия прибыли спасатели. Шварценеггер остался рядом с девушкой после ДТП и дал показания полиции. Как выяснилось, пострадавшая находилась в стабильном состоянии, и запрещенных веществ или алкоголя в ее крови обнаружено не было. Арнольд прикрепил велосипед к своей машине и отвез в местный магазин, чтобы починить.

Правоохранители не нашли оснований для задержания Шварценеггера и списали инцидент на случайное стечение обстоятельств. Полицейские пришли к выводу, что актер не мог избежать аварии с велосипедисткой. Свои показания дали три очевидца.

Напомним, что в 2021 году Арнольд Шварценеггер развелся с женой Марией Шрайвер после 10-летнего судебного процесса. Супруга подала на развод в июле 2011-м, и к тому времени они с Арнольдом уже несколько месяцев не жили вместе. Процесс затянулся на более чем 10 лет из-за того, что, как говорится в документах, “у супругов не было достаточной мотивации”, а также у них не было брачного контракта. Из-за этого Арнольд и Мария долго делили совместное имущество.