 

Филипп Киркоров впервые посетил церемонию “Грэмми”

06.02.2023, 13:41, Разное
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65-я церемония вручения премии “Грэмми”, прошедшая в Лос-Анджелесе накануне, не обошлась без зарубежных гостей. Так, из России на мероприятие впервые приехал Филипп Киркоров — об этом певец рассказал в своем личном блоге, опубликовав новые снимки и видео. 

Надо загадывать желание, когда что-то происходит в первый раз. Хочу поучиться, посмотреть, что там интересного, порадоваться за своих американских коллег. Ну и костюмчик выгулять Fendace, – поделился впечатлениями Филипп, который появился на премии в аутфите из коллаборации Fendi и Versace.

На свежих кадрах Киркоров запечатлел выход Мадонны, а также Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, и, конечно, выступление Бейонсе, которая в этом году побила исторический рекорд по количеству наград. На “Грэмми” певца пригласила подруга-телеведущая Лика Осипова.

В конце декабря Филипп Киркоров стал гостем и лауреатом 12-й ежегодной премии телеканала Fashion TV Russia “Fashion New Year Awards 2022”.


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