Бердымухамедов провозгласил себя главным врачом Земли
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в
эфире телеканала «Ашхабад» заявил, что с 1 января 2023 года принимает титул «Главный
врач планеты Земля». Теперь все медики мира обязаны приносить ему клятву на
верность, а генеральный директор Всемирной организаций здравоохранения не
сможет принять ни одного решения, без письменного разрешения Бердымухамедова .
«Я врач с огромным опытом, я прекрасно разбираюсь в
политике, я талантливый организатор. Настал момент, когда кто-то должен взять
на себя ответственность за всех медиков Земли. Теперь я главный врач этой
планеты», – рассказал экс-глава государства.
Медики, которые откажутся присягать Бердымухамедову, будут
лишены дипломов (в Туркменистане) и больше не смогут работать по специальности (в Туркменистане). В ближайшее время Главный врач планеты Земля планирует выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН и предложить свой план реформы мирового здравоохранения.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет