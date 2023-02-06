Бердымухамедов провозгласил себя главным врачом Земли

Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в

эфире телеканала «Ашхабад» заявил, что с 1 января 2023 года принимает титул «Главный

врач планеты Земля». Теперь все медики мира обязаны приносить ему клятву на

верность, а генеральный директор Всемирной организаций здравоохранения не

сможет принять ни одного решения, без письменного разрешения Бердымухамедова .

«Я врач с огромным опытом, я прекрасно разбираюсь в

политике, я талантливый организатор. Настал момент, когда кто-то должен взять

на себя ответственность за всех медиков Земли. Теперь я главный врач этой

планеты», – рассказал экс-глава государства.

Медики, которые откажутся присягать Бердымухамедову, будут

лишены дипломов (в Туркменистане) и больше не смогут работать по специальности (в Туркменистане). В ближайшее время Главный врач планеты Земля планирует выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН и предложить свой план реформы мирового здравоохранения.

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