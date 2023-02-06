 

Бердымухамедов провозгласил себя главным врачом Земли

06.02.2023, 13:33, Разное
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Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в
эфире телеканала «Ашхабад» заявил, что с 1 января 2023 года принимает титул «Главный
врач планеты Земля». Теперь все медики мира обязаны приносить ему клятву на
верность, а генеральный директор Всемирной организаций здравоохранения не
сможет принять ни одного решения, без письменного разрешения Бердымухамедова  .

«Я врач с огромным опытом, я прекрасно разбираюсь в
политике, я талантливый организатор. Настал момент, когда кто-то должен взять
на себя ответственность за всех медиков Земли. Теперь я главный врач этой
планеты», – рассказал экс-глава государства.

Медики, которые откажутся присягать Бердымухамедову, будут
лишены дипломов (в Туркменистане) и больше не смогут работать по специальности (в Туркменистане). В ближайшее время Главный врач планеты Земля планирует выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН и предложить свой план реформы мирового здравоохранения. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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