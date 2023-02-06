 

В РФ начались продажи кроссовера Mazda CX-4 китайской сборки по цене от 3 млн рублей

06.02.2023, 13:30, Разное
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В РФ поступили первые экземпляры компактного кроссовера Mazda CX-4.

Вместе с тем изначально модель продавали исключительно в Китае, однако частные дилеры организовали поставку купеобразной модели в Россию. Известно, что поставляемые кроссоверы Mazda CX-4 получили 2-литровый бензиновый двигатель с отдачей 158 л.с. Модель обладает передним приводом и шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Также указано, что кроссовер Mazda CX-4 получил шесть подушек безопасности, кондиционер, датчики мертвых зон, светодиодную оптику, круиз-контроль и люк. Также для паркетника предусмотрели камеру кругового обзора, мультимедийный комплекс и климат-контроль.


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