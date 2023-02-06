 

Volkswagen рассматривает возможность продажи калужского завода марки Volkswagen третьим лицам

06.02.2023, 13:23, Разное
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen может продать свои российские активы, в числе которых калужский завод, сторонней компании. “Мы постоянно следим за ситуацией и будем изучать различные варианты дальнейшего развития событий. Продажа активов “Фольксваген Груп Рус” третьим лицам является одним из вариантов”, – говорится в пресс-релизе. Компания заявила, что никакого решения по этому вопросу на данный момент не принято.

В понедельник газета “Коммерсант” со ссылкой на надежные источники сообщила, что АФК “Система”, российская инвестиционная компания, хочет купить завод Volkswagen. В сделку также планировалось привлечь казахстанского автопроизводителя Allur. По данным газеты, это сотрудничество между казахстанской и российской сторонами означает, что существующие модели можно было бы продолжать выпускаться. Сделка позволит АФК “Система” сформировать машиностроительный холдинг.

Согласно заявлению головного офиса Volkswagen, он рассматривает продажу своей российской дочерней компании Volkswagen Group Rus как вариант в случае невозможности перезапуска производства в России. С марта 2022 года Volkswagen прекратил свою деятельность в России. На калужском заводе Volkswagenсобирались модели Tiguan Polo и Skoda Rapid.


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