Тренды педикюра на 2023 год: тенденции и дизайны, которые подойдут всем

Многие женщины делают модный педикюр вне зависимости от времени года, однако с наступлением весны желающих привести ножки в порядок будет намного больше. Эксперты в области нейл-дизайна назвали самые актуальные в 2023 году цвета и решения.

Трендовые оттенки

Нюдовые полупрозрачные покрытия остаются популярными уже несколько сезонов. Их очевидное преимущество в том, что ногти с нейтральным лаком выглядят ухоженными и аккуратными, но при этом не привлекают лишнего внимания. Беспроигрышный вариант — бежевые и нежно-розовые оттенки.

Белый лак на ногтях всегда уместен. Он делает педикюр визуально более легким и воздушным. Особенно хорошо белый сочетается с загаром. Однако стоит помнить о том, что любой дефект (плохо прокрашенные ногти или неидеальная форма) в компании белого будет сразу заметен.

Красный уже давно считается нестареющей классикой, особенно это касается алого цвета. Однако от этих канонов можно отойти, выбрав в качестве покрытия для педикюра лак в темных насыщенных оттенках красного.

Черный — менее популярный цвет в нейл-арте. Однако в этом сезоне стоит дать ему шанс, ведь в 2023 году он оказался в тренде. Такой педикюр выглядит элегантно, однако нотки дерзости и бунтарства в нем присутствуют.

В списке актуальных цветов был назван синий. При этом лучше всего отдать предпочтение яркому оттенку электрик или темным глубоким тонам.

Любительницам ярких неординарных решений стоит обратить внимание на неоновые покрытия для ногтей.

Модные принты

Монохромное покрытие для педикюра всегда остается актуальным, однако в этом сезоне особую популярность получили принты.

В этом году снова вошли в моду принты под шкуру леопарда и зебры. Однако теперь этот дизайн более сдержан и элегантен. Достичь этого удается с помощью нюдовой основы.

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Цветочный рисунок — прекрасное решение для романтичных нежных натур. Особое очарование придает акварельная техника с мелкими цветами на нежно-розовом фоне.

Чистые правильные линии в нейл-дизайне набирают популярность. Они выглядят одновременно модно и лаконично.

Техники и приемы

Монохром — самое простое решение для создания модного педикюра. Однако он необязательно должен быть лаконичным и скучным.

В этом сезоне стоит попробовать тандем зеркального и матового покрытия. Лучше всего он смотрится на цветных и черных ногтях.

В летний педикюр прекрасно вписывается лак с легким эффектом шиммера. Чтобы результат не казался вычурным, цвет лучше выбирать нейтральный (белый, бежевый или розоватый).

Колор-блокинг – такая техника позволяет сочетать несколько цветов в педикюре. Они могут принадлежать к одной цветовой гамме или разительно отличаться друг от друга.

Декор

В этом сезоне нейл-дизайнеры предлагают массу вариантов декора. Идея в том, чтобы расставить акценты и сделать педикюр оригинальным. При этом перегружать его обилием украшений не стоит.

Один из трендов нынешнего сезона — блеск, которого можно добиться с помощью шиммерного покрытия и втирки. Хороший эффект дает фольга и благородное сияние патины.

Бусины и стразы тоже подходят, однако их не должно быть слишком много. Один из микротрендов — мелкие стразы у самого основания ногтя.