 

Скандалы: Хакерские атаки оставили криптоинвесторов без $4 млрд в 2022 году

06.02.2023, 13:05, Разное
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Больше всего взломов пришлось на октябрь прошлого года

В течение минувшего года хакеры похитили со взломанных криптобирж рекордную сумму — $3,8 млрд ($3,3 млрд в 2021 году), сказано в отчете платформы блокчейн-аналитики Chainalysis. Октябрь стал самым убыточным — хакеры в результате 32 атак присвоили $775,7 млн.

Связанные с КНДР хакеры, включая группировку Lazarus Group, совершили больше всего взломов в 2022 году. Они похитили примерно $1,7 млрд в результате нескольких атак, пишет Chainalysis. Для сравнения аналитики назвали общий объем экспорта КНДР в 2020 году — $142 млн.

— Не будет преувеличением сказать, что взлом криптовалюты — это значительная часть экономики страны, — подчеркнули аналитики.

82% атак пришлось на децентрализованные финансовые протоколы (DeFi) — благодаря взломам киберпреступники получили $3,1 млрд от объема похищенных в прошлом году средств. Протоколы DeFi были главной целью злоумышленников и в 2021 году, отмечает Chainalysis. Аналитики заявили, что больше всего криптовалюты похитили из протоколов кроссчейн-мостов (Cross-chain Bridge), которые позволяют пользователям перемещать цифровые активы из одного блокчейна в другой.

Согласно исследованиям Slowmist Hacked и Atlas VPN, из BSC хакеры в ходе 76 атак вывели $1,2  млрд. Всего в 2022 году на рынке криптовалют зафиксировали 301 ЧП. Эта цифра — абсолютный рекорд, она почти на треть (+27%) превышает данные 2021 года.

Оригинал материала: “Новые Известия”


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