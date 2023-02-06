Группа URIAH HEEP из Великобритании отменила концерт в Екатеринбурге

Британская рок-группа URIAH HEEP отменила выступление в Екатеринбурге, которое должно было пройти в ККТ «Космос» 13 апреля.

Билеты за отмененное выступление пообещали вернуть, передает Ura.ru.

У URIAH HEEP был запланирован тур по РФ в честь 50-летия карьеры еще в 2020 году, однако из-за короанвируса и ограничений выступление в Екатеринбурге было отменено. Организаторы тура пока не объяснили отмены шоу в этот раз.

Напомним, в 2019 году группа Британская рок-группа URIAH HEEP анонсировала выступления в России, указав столицу Украины Киев и столицу Белоруссии Минск как российские.

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