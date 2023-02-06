 

Росатом: АЭС «Аккую» в Турции повреждений не получила

06.02.2023, 12:55, Новости дня
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Конструкция строящейся в Турции АЭС «Аккую» не получила никаких повреждений в результате землетрясения, сообщил Ростатом со ссылкой гендиректора АО «Аккую Нуклеар» Анастасию Зотееву.

Она уточнила, что подземные толчки силой около трех баллов ощущались на площадке АЭС, однако никаких повреждений конструкций или оборудования не было выявлено, передает РИА «Новости».

Специалисты проводят масштабную диагностику, чтобы убедиться в том, что можно продолжать строительство в безопасном режиме.

Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром 6 февраля, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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