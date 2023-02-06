Заммэра Москвы Ефимов: В ТиНАО появится около 230 рабочих мест по программе стимулирования создания МПТ

В поселении Воскресенском в ТиНАО (Троицком и Новомосковском административных округах Москвы) появится Центр инноваций и импортозамещения в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов сказал «Вечерней Москве», что подобный объект в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда возведут впервые. По его данным, объем инвестиций в реализацию проекта превысит 1 млрд рублей.

Соглашение о строительстве было заключено в конце прошлого года. Строительство Центра создаст 230 новых рабочих мест.

Арендаторами площадок центра смогут стать высокотехнологичные компании из отрасли электроники, автомобиле- и машиностроения, а также IT-сектора. Как сказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, объект займет площадь свыше 14 тыс. кв. метров.

Строительство, как ожидается, завершится через два с половиной года. Данная площадка, по словам Овчинского, даст бизнесу качественные условия для ведения исследовательской деятельности и разработки продукции.

Помимо этого, на территории центра разместят парковку для грузового и легкового транспорта. Руководитель проекта по строительству объекта Кирилл Кондратенко заключил, что там также планируется разместить небольшие блоки административно-бытовых помещений.

В конце января Ефимов сообщал, что за первые 11 месяцев 2022 года столичные компании увеличили объем производства строительных материалов на 31%.

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