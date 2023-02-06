Бледанс потеряла любимого мужчину: Умер от сердечного приступа

53-летняя актриса

и телеведущая Эвелина Бледанс всегда была окружена мужским вниманием. За

плечами у звезды три брака и, к сожалению, все неудачные. Сейчас звезда

говорит, что счастлива в новых отношениях.

Но недавно, в

студии телепередачи “Звезды сошлись” Эвелина узнала страшную правду о

своем возлюбленном. Она буквально потеряла любимого мужчину. Еще учась в школе,

Бледанс закрутила роман с молодым человеком по имени Алексей. Она признавалась,

что была влюблена в душу компании и преданного друга. Дороги парочки разошлись

и больше Эвелина о нем не слышала.

После выпуска

мужчина не мылся, бомжевал и употреблял алкоголь в избыточных количествах. Одноклассница

Эвелины Бледанс рассказала, что ассоциальный образ жизни Алексея закончился для

него трагично. По слухам, его не стало.

“До нас донеслись слухи, что он умер от сердечного приступа”,

– рассказала одноклассница Бледанс.

Эвелина заявила,

что не знала об уходе Алексея. Сейчас звезда почти не общается с

одноклассниками. По словам Бледанс, недавно из жизни ушла ее последняя школьная

подруга, крестная старшего сына Николая. Звезда старается относиться к смерти

философски и принимать такой поворот судьбы.