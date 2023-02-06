Бледанс потеряла любимого мужчину: Умер от сердечного приступа
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53-летняя актриса
и телеведущая Эвелина Бледанс всегда была окружена мужским вниманием. За
плечами у звезды три брака и, к сожалению, все неудачные. Сейчас звезда
говорит, что счастлива в новых отношениях.
Но недавно, в
студии телепередачи “Звезды сошлись” Эвелина узнала страшную правду о
своем возлюбленном. Она буквально потеряла любимого мужчину. Еще учась в школе,
Бледанс закрутила роман с молодым человеком по имени Алексей. Она признавалась,
что была влюблена в душу компании и преданного друга. Дороги парочки разошлись
и больше Эвелина о нем не слышала.
После выпуска
мужчина не мылся, бомжевал и употреблял алкоголь в избыточных количествах. Одноклассница
Эвелины Бледанс рассказала, что ассоциальный образ жизни Алексея закончился для
него трагично. По слухам, его не стало.
“До нас донеслись слухи, что он умер от сердечного приступа”,
– рассказала одноклассница Бледанс.
Эвелина заявила,
что не знала об уходе Алексея. Сейчас звезда почти не общается с
одноклассниками. По словам Бледанс, недавно из жизни ушла ее последняя школьная
подруга, крестная старшего сына Николая. Звезда старается относиться к смерти
философски и принимать такой поворот судьбы.
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