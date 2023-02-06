“Аватар: Путь воды” возглавил рейтинг пиратского контента в России

Фильмы “Аватар: Путь воды” Джеймса Кэмерона возглавил список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в России в январе 2023 года. Данные приводит “Бюллетень кинопрокатчика” со ссылкой на исследование компании Group-IB.

Проект не был официально представлен в российских кинотеатрах из-за прекращения работы студии Disney, поэтому активнее всего он распространялся на просторах сети. Также в рейтинг самых популярных на пиратских сайтах фильмов, как ни удивительно, попал “Чебурашка”. Лента до сих пор идет в кинотеатрах и продолжает бить рекорды по кассовым сборам. Фильм уже смог преодолеть отметку в 6 миллиардов рублей.

Однако россияне хотели бесплатно посмотреть не только “Аватара” и “Чебурашку”, но и другие фильмы, которые не были доступны в России. Среди них — французский фильм “Пришелец из будущего”, триллер “Меню” с Рэйфом Файнсом в роли шеф-повара, “Операция Фортуна” Гая Ричи, сиквел “Достать ножи” и другие.

При этом аналитики Group-IB отмечают, что обнаружение копии не указывает автоматически на количество ее просмотров. При этом существует прямая зависимость между количеством пиратских копий, спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос. В мировом прокате новому “Аватару” удалось собрать 2,133 миллиарда долларов. Российская “теневая” касса на прошлых выходных составляла 667 миллионов рублей.

“Аватар: Путь воды” также получил номинацию на “Оскар” в категории “Лучший фильм года”. На награду также претендуют “Банши Инишерина” Мартина Макдоны, “Элвис” База Лурмана, “На Западном фронте без перемен” Эдварда Бергера, “Все везде и сразу” Дэниэла Шайнерта и Дэна Квана, “Фабельманы” Стивена Спилберга, “Тар” Тодда Филда, “Топ Ган: Мэверик” Джозефа Косински, “Треугольник печали” Рубена Эстлунда и “Говорят женщины” Сары Полли.