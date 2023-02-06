Сломанное запястье и сотрясение мозга: Меган Фокс появилась на “Грэмми” невзирая на травмы

Похоже, для некоторых селебрити прошедшая минувшей ночью церемония вручения “Грэмми” стала настоящим испытанием. Так, 36-летняя Меган Фокс появилась на гала-вечере в преддверии премии со сломанным запястьем и сотрясением мозга — актриса получила травмы перед вылетом в Лос-Анджелес. Впрочем, это не помешало ей поддержать жениха-музыканта Machine Gun Kelly, для которого “Грэмми” является чуть ли не важнейшим событием в году.

Вылетела со сломанным запястьем и сотрясением мозга прямо на вечеринку “Грэмми”, – написала Меган в социальных сетях.

Отметим, что травмы не помешали Меган выглядеть идеально. На мероприятии она появилась в красном платье с корсетом и шлейфом, а дополнила образ лаконичными бриллиантовыми украшениями и укладкой “голливудские локоны”. Гипс на руке актрисы вы вряд ли заметите — как говорится, красота требует жертв. Подробности, где и при каких обстоятельствах она пострадала, звезда раскрывать не стала.

На прошлой неделе Меган Фокс показала фанатам новую прическу — актриса сделала стрижку боб и перекрасилась в блондинку. Судя по всему, это был парик. Тогда многие поклонники предположили, что звезда готовится к новой роли.