Дома в руинах и сотни погибших — в Турции и Сирии произошло крупнейшее землетрясение с 1939 года

Южная часть Турции и приграничные районы Сирии пострадали от землетрясения мощностью 7,8 баллов, пишет ABC7 News. По словам телеканала, из-за стихийного бедствия обрушилось множество домов и погибли сотни человек. Как сообщается в репортаже, большинство жертв до сих пор остаётся под завалами, а власти опасаются новых толчков.

А сейчас срочные новости от очевидцев. Шокирующее видео, демонстрирующее мощные толчки землетрясения большой силы в Турции, превращающего здания в руины. По предположениям, сотни людей в Турции и Сирии находятся под завалами. С вами была Мишель Фишер.

ДЖОРИ РЭНД, ведущий ABC7: Вас приветствует Джори Рэнд. Землетрясение мощностью 7,8 балла обрушилось на Турцию в районе четырёх часов утра, поэтому большинство людей находились в своих домах, когда вокруг них начали рушиться здания. Тысячи перепуганных жителей выбежали на улицы. Эпицентр землетрясения был зафиксирован на юге страны, неподалёку от границы с Сирией. Обе страны столкнулись с серьёзным ущербом, а общее число погибших только начинает вырисовываться.

Сейчас в Турции десять часов утра. Спасатели и жители домов лихорадочно осматривают обломки в поисках выживших. На текущий момент число погибших уже превысило 300 человек. По меньшей мере 17 зданий рухнули только в одном городе — Диярбакыре. Подобные сцены можно увидеть и в других частях страны вплоть до границы с Сирией: повсеместные отключения электроэнергии, разрушения газопроводов, а также бушующие по всей стране пожары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил на помощь в борьбе с последствиями землетрясения спасательные команды.

С сирийской стороны границы землетрясение обрушилось на регионы, где уже находились миллионы людей, бежавших от длительной гражданской воны в стране. За землетрясением последовало по меньшей мере шесть повторных толчков. Некоторые из них были достаточно сильными. Власти настоятельно рекомендуют людям не входить в повреждённые здания, опасаясь последующих толчков.

Турция находится в зоне линии крупного разлома земной коры, и землетрясения здесь происходят часто. Это землетрясение стало, однако, крупнейшим для страны с 1939 года, и масштабы его разрушений ещё предстоит определить. Президент США Джо Байден дал указание организации US AID и другим государственным структурам оказать помощь людям, пострадавшим от этого землетрясения.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2023 года.