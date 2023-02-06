Ежедневное употребление вина не приносит пользу организму

Многие люди привыкли считать, что если пить вино в небольшом количестве каждый день, можно избежать многих проблем со здоровьем. Однако специалисты из Европейской ассоциации кардиологов опровергли этот миф.

Была проведена исследовательская работа, в процессе которой авторы пришли к выводу, что даже один бокал вина в день вредит человеческому организму. Специалисты считают, что регулярное употребление этого напитка может привести к разрушению печени и развитию болезней сердца и сосудов.

Эксперты объяснили, что вино опасно тем, что в его составе содержится этанол, который увеличивает риск гипертонии и нерегулярного сердечного ритма.