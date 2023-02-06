Мнение: Почему Метавселенная провалилась

Я надеялся, что мистер Цукерберг уже похоронил свой проект виртуальной реальности, подобно тому как были когда-то закрыты Гугл.Круги и прочие унывальни, противные человеческому естеству. Но нет — пишут, что рынок «метавселенных» скоро вырастет до 2 триллионов долларов, и это по консервативному прогнозу (ссылка).

Для тех, кто всё пропустил: идея была в том, чтобы пользователи Фейсбука дружно зашли в виртуальную реальность под названием «Метавселенная» и начали проводить в ней по несколько часов в день. Для этого Фейсбук сделал в Метавселенной кривоватые механизмы для проведения планёрок и разместил там несколько простеньких мини-игр. Как видите, уже даже говорят про какие-то «метавселенные», как будто проект разовьётся так мощно, что его именем станут называть любые виртуальные миры.

Полагаю, ничего у Фейсбука не выйдет — по тем же причинам, по которым ничего не вышло у отечественных «убийц Википедии» с бюджетным финансированием. Напомню, импортозаместить Википедию несколько раз пытались люди, близкие к власти, но бесконечно далёкие от википроектов, и совершенно не умеющие работать с авторами. Советов опытных людей они не слушали принципиально, предполагая, будто сделать свою Википедию — дело совершенно плёвое, что десяток студентов под руководством двух журналистов за полгода справятся. В итоге каждый раз вместо «Убийцы Википедии» у них получалась пародия на Википедию в виде жалкого чучела, способного вызвать чувство испанского стыда даже у завсегдатаев караоке.

Руководство Фейсбука наступило на те же грабли, заняв стандартную шапкозакидательскую позицию: «чужой опыт мы изучать не будем, мы же Фейсбук, мы огромная корпорация, на нас такие кулибины работают, что они сейчас всех за пояс заткнут».

Что же, не вышло. Денег вбили много, а на выходе получили пшик. Более конкретно, получили слабый аналог Секонд Лайф — старого проекта мечтателей-«визионеров» с плохой графикой и специфическим сообществом. Секонд Лайф, для справки, открылась 20 лет назад, в 2003. Для сравнения, вот так выглядит Секонд Лайф (ссылка), а вот так фейсбучная Метавселенная (ссылка). Кому лень смотреть видео — Метавселенная выглядит значительно хуже.

Причина слабой популярности Метавселенной проста — там нет ничего, чего уже не было бы в других местах, причём на гораздо более высоком уровне. Встроенные в Метавселенную игры — это какой-то позор, заставляющий вспомнить эпоху треш-игр 1970-х. А из механики виртуального общения разработчики клещами выдрали всю обезьянью составляющую — то есть то, ради чего подавляющая часть пользователей вообще ведёт социальную жизнь. Мало того, что лица сделали до зевоты соевыми, так дизайнеры ещё и обрубили аватарам туловища ниже пояса, чтобы максимально выхолостить облик гостей. Кстати, привет Сергею Лукьяненко — он предвидел это ещё в серии «Глубина», 25 лет назад.

Целевую аудиторию Метавселенной авторы отпугивают от проекта комплексно, по всем сегментам. Любители игр уходят туда, где есть игры. Любители общения уходят туда, где есть возможность пыжиться статусом и флиртовать. Деловые люди возвращаются к электронной почте, чатам, таблицам и удалённым рабочим столам. Пожалуй, Метавселенная может служить наглядным пособием: как запороть технически простой проект, имея миллиардную аудиторию и триллионную капитализацию.

Представьте, что вы открываете бордель в шахтёрском городке на Диком Западе. У шахтёров есть три потребности: выпить, сыграть в рулетку и потешить беса. Зная это, вы вводите в своём борделе три правила:

1. Никакого алкоголя, сухой закон.

2. Из азартных игр — шахматы, журналы с проповедями и лото.

3. Девушки ходят в закрытых комбинезонах, заговаривать с ними запрещено, попытаешься потрогать — выкинут за дверь.

С такой политикой у вас было бы мало шансов, даже если бы ваш бордель был единственным на 100 миль вокруг. Однако он не единственный. На той же улице работают три салуна, два казино и два борделя — причём нормальных, а не как ваш.

Полагаю, очевидные со стороны ошибки Метавселенной объясняются двумя болезнями.

Во-первых, как я указал выше, самонадеянностью. Особенно часто неадекватным высокомерием страдают или проныры, которые делали карьеру скользкими путями, или звёзды, взлетевшие слишком быстро и слишком высоко. Иногда эти выскочки возвращаются в рациональность после нескольких отрезвляющих неудач. Иногда даже неудачи не помогают — бедолаги так и продолжают изобретать велосипед за велосипедом, полагая, будто таким гениям, как они, советы экспертов в принципе не нужны.

Во-вторых, мистер Цукерберг — деятельный активист идеологии пробуждения: радуга, бээлэм, разнообразие, борьба с олигархами, вот это всё. Понятно, что и проекты у него получаются идеологически напитанными, то есть не только предельно скучными, но и технически слабыми. Руководить проектами мистер Цукерберг поручает комиссарам пробуждения, а они профессионалов у себя в командах не терпят.

Что же касается самой идеи виртуального мира, — без привязки к Фейсбуку, — то в эту сторону мы с вами постепенно и идём. Интеллектуальное большинство смотрит в виртуальные миры через маленький экран смартфона, чуть более продвинутая публика за неимением лучшего обустраивается на серверах Майнкрафта и РДР2. Метавселенная Цукерберга — уродливое исключение, остальные проекты перенимают друг у друга лучшие механики, благодаря чему виртуальные вселенные с каждым годом становятся всё более и более комфортными.

Пожалуй, некоторые на этом месте начнут занудно рассказывать про радости реального мира, про чесночные ароматы вагона метро и бодрящую скользкую слякоть на вечернем асфальте. Что же — не вступая в спор по существу, я вынужден буду всё же заметить, что руководство Фейсбука стратегически право. Если тактически они провалились, сделали откровенно слабую Метавселенную, то стратегически их расчёт верен. Уже сейчас довольно очевидно, что в ближайшем будущем человечество наполовину переселится в виртуальные миры.