Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения
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Президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны РФ в ликвидации последствий стихийного бедствия.
В телеграммах президентам Сирии и Турции, опубликованных на сайте Кремля, российский лидер выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Президент отметил, что в РФ разделяют печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Российский лидер заверил, что Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
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