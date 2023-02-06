 

Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения

06.02.2023, 11:44, Новости дня
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Президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны РФ в ликвидации последствий стихийного бедствия.

В телеграммах президентам Сирии и Турции, опубликованных на сайте Кремля, российский лидер выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Президент отметил, что в РФ разделяют печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Российский лидер заверил, что Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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