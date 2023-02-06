Суд заочно приговорил к девяти годам колонии блогершу Белоцерковскую за фейки о ВС России

Басманный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима блогера Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иноагентом), признав ее виновной в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.

Судья назначила Белоцерковской наказание в виде девяти лет колонии общего режима и запретила ей на пять лет администрировать интернет-ресурсы, передает ТАСС.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Ранее МВД объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую.

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