 

“Нас разводили”: после ухода Тарзана Королева осталась без волос

06.02.2023, 11:35, Разное
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В этом году
Наташа Королева отмечает юбилей. Совсем скоро звезде исполнится 43 года. Поклонники
переживают, что звезда может остаться в этот день одна. Единственный сын, по
слухам, уже покинул страну. А ситуация с любимым мужчиной Тарзаном очень
напряженная.

Говорят, что
семейное счастье Сергея Глушко и Наташи Королевой уже давно ушло. Однако, сама
артистка уверяет, что все у них хорошо. 20 лет брака, по мнению Королевой, не
так просто разрушить. После ухода Тарзана с громких заголовков об измене,
женщина реже комментирует свою личную жизнь.

“За это
время нас столько раз “разводили”. А мы живем и наслаждаемся жизнью!”
­– говорит Королева.

Теперь же фокус
внимания поклонников полностью оказался на Наташе Королевой. На новой
фотографии женщина предстала в роковом образе: черная кружевная комбинация,
обтягивающие колготки, каблуки. Вот только нет привычных роскошных волос
звезды, а вместо них – прическа в стиле афрокудряшек.

Куда звезда
собралась в таком виде – пока неизвестно. Поклонники тоже оказались в смятении.
Пока Наташа Королева не объявляла ни о каких новых мероприятиях. Интересно, как
модные критики отреагируют на перемены в образе исполнительницы хита “Дельфин
и русалка”.


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