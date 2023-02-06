Роскосмос использует лототрон для определения координат захоронения российского сегмента МКС

Роскосмос принял решение использовать лототрон, чтобы определить координаты будущего неконтролируемого падения российского сегмента МКС.

Церемония пройдёт уже в 2023 году в торжественной обстановке и с прямой трансляцией по телевидению.

Впервые лототрон начали использовать для этих целей в середине 1990-х годов. Ни одному сотруднику иностранной разведки ещё не удалось вмешаться в алгоритм работы такой системы за всё время её существования, говорят в госкорпорации.

– Коллег в Белом Доме просим не переживать. Мы предварительно изъяли из координатной сетки зоны, которые имеют особое значение для наших международных партнёров, – сообщили в Роскосмосе.

В список номинантов на падение МКС включены более 190 стран и дипломатических представительств, причём предпочтение будет отдаваться недружественным государствам. Участники, полностью снявшие санкции минимум за 24 часа до розыгрыша, выбывают за нарушение правил.

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