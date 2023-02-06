 

Виола Дэвис получила один из самых престижных статусов в культуре благодаря победе на “Грэмми”

06.02.2023, 11:08, Разное
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Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошла 65-я ежегодная церемония вручения премии “Грэмми”. Триумфатором стала Бейонсе, которая получила награды в номинациях “Лучшая танцевальная запись”, “Лучшее традиционное R&B-исполнение”, “Лучшая R&B-песня” и “Лучший танцевальный/электронный альбом”. Не меньше отличилась и актриса Виола Дэвис. Она победила в категории “Лучшая аудиокнига” за произведение “Finding Me”. 

Таким образом звезда сериала “Как избежать наказания за убийство” и фильма “Прислуга” и “Ограды” стала обладательницей одного из самых престижных статусов в культуре — EGOT.  Термин обозначает людей, которые получили все основные награды в области развлекательного искусства США: “Эмми”, “Грэмми”, “Оскар” и “Тони”. 

С 2014 года Дэвис исполняла главную роль в сериале ‘Как избежать наказания за убийство’, за что, собственно, и была награждена премией “Эмми”. В арсенале актрисы также имеется сразу две премии “Тони”, полученные за потрясающую игру в театре в 2001 и 2010 годах. “Оскар” Виола Дэвис забрала в 2017-м за роль Роуз Максон в фильме “Ограды” Дензела Вашингтона. 

Всего в истории только 17 знаменитостям удавалось достигнуть статуса EGOT. В их числе была, например, Одри Хепберн. Из ныне живущих женщин такого высокого признания удостоились Рита Морено, Вупи Голдберг, Барбара Стрейзанд и Кейт Уинслет.

Ранее стало известно о том, что Виола Дэвис присоединилась к касту приквела “Голодных игр”. В фильме “Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях” она сыграет главного распорядителя игр Волумнию Гаул – в оригинальной франшизе эту “должность” занимали Сенека Крэйн (в исполнении Уэса Бентли) и Плутарх Хевенсби (в исполнении ныне покойного Филипа Сеймура Хоффмана). 


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