Пэрис Хилтон и Картер Реум впервые вышли в свет после рождения сына

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 65-я церемония вручения наград “Грэмми”. Разумеется, мероприятие не обошлось без звездных гостей, среди которых засветились новоиспеченные родители Пэрис Хилтон и Картер Реум. Для пары это было первое появление на публике с момента объявления о пополнении в семье.

На ковровой дорожке главной музыкальной премии года Пэрис позировала репортерам в сверкающем платье Celine с геометричным вырезом в области декольте. Вечерний наряд, напоминающий русалочью чешую, звезда дополнила сергьгами-подвесками, минималистичными черными лодочками и клатчем в тон обуви. Ее возлюбленный же предпочел классический костюм со смокингом, черной рубашкой и бабочкой. К слову, в день вручения премии Картеру исполнилось 42 года. По этому случаю Пэрис поздравила мужа в своих социальных сетях, выложив серию милых совместных фотографий.

О том, что Пэрис Хилтон и предприниматель Картер Реум впервые стали родителями, они сообщили в конце января. Мальчик, имя которого пока не раскрывается, появился на свет благодаря суррогатной матери. Свои отношения влюбленные подвердили в январе 2021 года. А уже в феврале 2022-го Реум сделал Пэрис предложение руки и сердца. Их свадьба состоялась 11 ноября.