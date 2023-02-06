 

«Не чувствуем себя в безопасности» — жители центра Ниццы жалуются на засилье наркоманов

06.02.2023, 10:59, Разное
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В Ницце на улице Тиранти ежедневно собираются наркоманы и дилеры, которые оскорбляют и пугают местных жителей, передаёт BFM TV. Мэрия отчиталась об увеличении полицейских патрулей, усилении видеонаблюдения и привлечении волонтёров, однако эти меры оказались неэффективными.

Шприцы, жгуты, испражнения… Каждый день жители и приходящие сотрудники видят одну и ту же картину на улице Тиранти.

ОСЕАН, работает на улице Тиранти: Мне как медработнику невыносимо видеть, как люди живут в настолько антисанитарных условиях. В то же время мне кажется совершенно немыслимым, что пациенты с тяжёлыми заболеваниями дыхательных путей могут бояться пройти по этой улице, чтобы получить лечение.

На этой улице с односторонним движением, перпендикулярной проспекту Жан-Медсен, мужчины и женщины вводят себе какие-то препараты — иногда наркотики, но главным образом Subutex (бупренорфин. — ИноТВ), который напоминает морфин. Днём могут возникать группы по 5—20 человек из токсикоманов и дилеров. Прохожие часто попадают под поток ругани.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Они оскорбляют нас на все лады, хотя мы с ними вообще не разговаривали.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Часто между ними происходят конфликты, и все эти запахи и крики… На улице приходится постоянно пятиться. Мы не чувствуем себя в безопасности.

Администрация Ниццы захотела высказаться в официальном сообщении.

МЭРИЯ НИЦЦЫ: Мэрия увеличила число патрулей городской полиции, вызовов Региональной федерации по продвижению здорового образа жизни (FRAPS), усилила видеонаблюдение, организовала консультации и попросила волонтёров чаще оказывать помощь бездомным.

Пока эти меры не привели к нужному результату. Решением такой ситуации, которая кажется безвыходной, могут стать центры для наркоманов в больнице им. Пастера, которые в будущем позволят принимать эти группы населения. 

Дата выхода в эфир 04 февраля 2023 года.


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