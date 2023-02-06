Ученые выявили влияние корицы на память и обучение

Научные сотрудники из Бирджандского университета проанализировали результаты научной работы и обнаружили, что корица улучшает работу головного мозга человека, особенно память и обучение.

Специалисты проанализировали влияние корицы на когнитивные функции в процессе недавнего исследования. Результаты анализа указали на потенциальную ценность корицы для предотвращения или уменьшения нарушений памяти или обучения. Кроме того, выяснилось, что эта специя обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами, а также эффективно укрепляет иммунную систему.

При этом отмечается, что достоверность данных выводов авторам работы еще предстоит установить в процессе будущих работ.