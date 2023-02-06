 

Смартфоны Samsung Galaxy S23 появились в магазинах России до старта мировых продаж

06.02.2023, 10:50, Разное
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Российские ритейлеры получили новые смартфоны Samsung Galaxy S23 Plus, S23 Plus и S23 Ultra, хотя официальные продажи еще не начались. Об этом пишет ТАСС.

Новинки можно увидеть в московских салонах. Смартфоны Samsung Galaxy S23 в Москве с накопителем 128 ГБ стоят 74 тыс. 990 рублей; версия S23 Plus с памятью 256 ГБ – 87 тыс. 990 рублей. S23 Ultra со стилусом S Pen и экраном 6,8 дюйма – 109 тыс. 990 рублей. Предварительные заказы также открыты рядом ритейлеров.

Отмечается, что официальная презентация состоялась 1 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked 2023, а продажи смартфонов начнутся только 17 февраля. Помимо смартфонов на шоу Samsung представила также пять вариантов ультрабука Galaxy Book 3.


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