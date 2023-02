Assassins Creed Valhalla стала лауреатом премии “Грэмми” за лучший саундтрек

Американская национальная академия звукозаписывающих искусств и наук объявила победителей 65-й церемонии вручения премии “Грэмми”. Дополнение Dawn of Ragnarok к игре Assassin Creed Valhalla было номинировано в категории “Лучший саундтрек видеоигры или другого интерактивного медиа”

Композитор Стефани Эконому является создателем оригинального саундтрека к Assassins Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, она впервые приняла участие в этой видеоигре. Она отметила, что было трудно получить номинацию перед лицом других титанов игровой музыки. Конкурентами в данной номинации выступали треки из Aliens: Fireteam elite, Call of Duty Vanguard, Old World и Guardians of the Galaxy.

Награда за “Лучший саундтрек к интерактивной видеоигре” на “Грэмми” вручалась впервые в истории.