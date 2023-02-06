Очаровательный тренд весны 2023 – отросший боб: модные вариации стрижки и способы укладки

Отросший боб в 2023 году станет самым настоящим трендом весны, который не оставит равнодушным многих модниц, желающих выглядеть стильно и эффектно.

Такая стрижка выглядит просто шикарно. Кроме того, благодаря универсальной длине и тому, что пряди достаточно длинные, их можно легко собрать в хвост или сделать пучок. Также отличным решением станут мягкие волны или упругие кудри.

Для укладки этой стрижки нет совершенно никаких ограничений.

Вот несколько советов относительно того, как подчеркнуть красоту такой стрижки.

Сделать пучок

Низкий пучок является простой классической прической, которая идеально подходит для волос средней длины.

Закрепить пряди можно при помощи резинки, повязки для волос, шпилек и лака. Пучок можно сделать как сзади, так и сбоку.

Кроме того, это просто идеальный образ для любого мероприятия. Выглядит пучок всегда просто великолепно. Можно сделать прическу более интересной и оригинальной при помощи различных аксессуаров. Пучок может быть как свободным и немного небрежным, так и гладким. В итоге можно получить два совершенно разных образа.

Осветление кончиков

Если волосы кудрявые, то есть возможность придать прическе отросший боб дополнительный объем и сделать ее более привлекательной. Для этого нужно просто осветлить кончики волос.

При этом важно, чтобы контраст между двумя цветами был не слишком большой. Именно поэтому, лучше всего выбирать оттенок, который всего лишь на 1-2 тона светлее остальных прядей. Это позволит освежить образ, создать иллюзию большего объема и подчеркнуть красоту прически.

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Стильный пучок на макушке

Это достаточно простая и наиболее часто используемая прическа. Чтобы сделать ее, нужно разделить волосы на две части горизонтально. Верхнюю часть прядей превратить в небрежный пучок.

Эта прическа отлично подходит для того, чтобы убрать волосы от лица. Оживить такой классический образ поможет стильная и модная челка.

Эта прическа хорошо подойдет абсолютно всем женщинам.

Ложная французская коса

Такая прическа отлично подходит для совершенно любой длины волос. Вместо того, чтобы заплетать волосы, нужно просто завязать их в хвост. Сверху отделить небольшую часть прядей. Завязать в хвостик. Немного ниже завязать еще один хвостик. Первый хвост продеть во второй.

Так продолжать плетение до тех пор, пока не будут собраны все волосы. Можно заплести две ложные французские косы, а затем собрать их в пучок.

Элегантная прическа

Если пригласили на торжественное мероприятие и хочется выглядеть просто фантастически, то стоит попробовать сделать стильную и модную укладку.

Для этого после мытья волос нужно нанести средство для объема. Наклонить голову вниз и высушить пряди феном.

Затем взять утюжок или бигуди и слегка завить нижнюю часть прядей. Идея заключается в том, чтобы получить красивые мягкие волны.

Затем завить пряди около лица и сбрызнуть все это хорошо лаком, чтобы зафиксировать. Волосы закрепить за ушами невидимками с обеих сторон.

Чтобы сделать образ еще более стильным, привлекательным и элегантным, нужно подобрать большие красивые серьги и эффектный макияж.