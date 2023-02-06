Мнение: Атака из Лондона. Эпилог

30 января в Басманном суде Москвы, в день начала прений в судебном процессе по уголовному делу о хищении активов основателя фирмы «Партия» Александра Минеева, представитель обвинения полковник Генпрокуратуры Сергей Перфильев запросил 14 лет колонии общего режима для известного московского адвоката Вадима Веденина.

Справедливости ради надо сказать, что Веденин – не основной фигурант этого уголовного дела. Но подельники Веденина, к примеру, Александр Каледин и Александр Шибаков, владельцы фирмы FORUS Corporation – в бегах. В международном розыске и Герман Горбунцов, уже давно обосновавшийся в Лондоне. Именно Горбунцова следствие считает организатором и руководителем группы, учинившей рейдерский захват активов Александра Минеева.

В чем конкретно обвиняются Вадим Веденин и его беглые подельники? Подробности – в очередном выпуске «НОвой ВИДЕОгазеты»

Публикации в «Новой газете» об этом уголовном деле:

https://novayagazeta.ru/articles/2019/10/30/82561-tuman-prishel-iz-londona

https://novayagazeta.ru/articles/2019/05/19/80575-zaryadit-i-raspatronit

https://novayagazeta.ru/articles/2017/02/03/71388-kto-zahvatil-aktivy-partii

https://novayagazeta.ru/articles/2017/02/10/71461-kto-zahvatil-aktivy-partii

https://novayagazeta.ru/articles/2017/03/03/71675-kto-zahvatil-aktivy-partii-ataka-na-sledstvie-i-rol-fsb

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