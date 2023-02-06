 

Мнение: Атака из Лондона. Эпилог

06.02.2023, 10:41, Разное
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30 января в Басманном суде Москвы, в день начала прений в судебном процессе по уголовному делу о хищении активов основателя фирмы «Партия» Александра Минеева, представитель обвинения полковник Генпрокуратуры Сергей Перфильев запросил 14 лет колонии общего режима для известного московского адвоката Вадима Веденина.

Справедливости ради надо сказать, что Веденин – не основной фигурант этого уголовного дела. Но подельники Веденина, к примеру, Александр Каледин и Александр Шибаков, владельцы фирмы FORUS Corporation – в бегах. В международном розыске и Герман Горбунцов, уже давно обосновавшийся в Лондоне. Именно Горбунцова следствие считает организатором и руководителем группы, учинившей рейдерский захват активов Александра Минеева.

В чем конкретно обвиняются Вадим Веденин и его беглые подельники? Подробности – в очередном выпуске «НОвой ВИДЕОгазеты»

Публикации в «Новой газете» об этом уголовном деле:

https://novayagazeta.ru/articles/2019/10/30/82561-tuman-prishel-iz-londona
https://novayagazeta.ru/articles/2019/05/19/80575-zaryadit-i-raspatronit
https://novayagazeta.ru/articles/2017/02/03/71388-kto-zahvatil-aktivy-partii
https://novayagazeta.ru/articles/2017/02/10/71461-kto-zahvatil-aktivy-partii
https://novayagazeta.ru/articles/2017/03/03/71675-kto-zahvatil-aktivy-partii-ataka-na-sledstvie-i-rol-fsb

PS Традиционно   выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю:  подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!  Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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