 

Минобороны: Землетрясение не повлияло на боеготовность группировки ВС РФ в Сирии

06.02.2023, 10:25, Новости дня
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Землетрясение, произошедшее в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике, сообщили в Минобороны.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, разрушений и повреждений на российских военных объектах нет, личный состав выполняет задачи по предназначению, дежурные силы несут службу в штатном режиме.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

Ранее минздрав Сирии сообщил, что число погибших в провинциях Латакия, Хама, Алеппо, и Тартус в результате землетрясения увеличилось до 237, пострадали 639 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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