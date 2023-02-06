Минобороны: Землетрясение не повлияло на боеготовность группировки ВС РФ в Сирии

Землетрясение, произошедшее в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике, сообщили в Минобороны.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, разрушений и повреждений на российских военных объектах нет, личный состав выполняет задачи по предназначению, дежурные силы несут службу в штатном режиме.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

Ранее минздрав Сирии сообщил, что число погибших в провинциях Латакия, Хама, Алеппо, и Тартус в результате землетрясения увеличилось до 237, пострадали 639 человек.

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