Мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека

В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).

Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, жертвами стихийного бедствия стали 284 человека, пострадали 2 тыс. 323 человека.

Наибольшее число жертв зафиксировано в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр, – 70 человек. Кроме того, там, по последним данным, разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа – порядка 600, передает РИА «Новости».

По последним данным минздрава Сирии, в республике погибли 237 человек, пострадали 639 человек.

После крупного землетрясения произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.

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