 

Землетрясение в Сирии и Турции разрушило ряд объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

06.02.2023, 10:25, Новости дня
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Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения в результате землетрясения, сообщил генеральный директор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.

По его словам, группа специалистов направилась в Цитадель Алеппо, чтобы осмотреть и оценить ущерб, полученный в результате землетрясения, передает РИА «Новости».

Как рассказал местный житель, из-за землетрясения больше всего пострадал Старый Город (исторический центр Алеппо), очень многие древние мечети разрушены, многие люди до сих пор находятся под завалами, на месте работают спасатели.

Ранее стало известно, что мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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