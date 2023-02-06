 

“Не общается”: Равнодушный Пьеха бросил на произвол судьбы знаменитую бабушку

06.02.2023, 10:15, Разное
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Было время, когда знаменитого певца обвиняли в безразличии к знаменитой бабушке. Ходили слухи о том, что музыкант якобы совсем забросил родственницу и даже перестал ее навещать. Тогда Стасу Пьехе пришлось оправдываться: он заверил, что с Эдитой Станиславовной у него хорошие отношения, а эти разговоры – лишь попытки очернить его репутации.

Теперь сладкоголосого артиста снова уличили в равнодушии к важному человеку. Но на этот раз не к легендарной певице, а знаменитой бабушке Наталье Андрианове, которая к старости лет заработала известность благодаря тому, что выпустила в свет многих звездных музыкантов.

Среди ее учеников – Сергей Пенкин, Полина Гагарина и Стас Пьеха. При этом, если первые двое контактируют с женщиной, подарившей им успех, и поддерживают ее, то последний, можно сказать, бросил ее на произвол судьбы. По словам наставницы, 42-летний внук Эдиты Пьехи ей даже не звонит.

“Он потерялся, не общается”, — поделилась педагог по вокалу в шоу “Звезды сошлись”.

Женщина отметила, что вместо звездного выпускника ей звонит его мама, а вестей от него самого в последнее время нет. Леру Кудрявцеву возмутило поведение друга: услышав эту историю, она прямо в студии обратилась к Стасу Пьехе, призвав его, “собраться” и связаться с Натальей Андриановой хотя бы по телефону.


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