 

Яйца марала и губы оленя: чем Собчак радует себя на Алтае

06.02.2023, 10:15, Разное
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41-летняя
ведущая, журналист и автор собственного шоу на ютуб Ксения Собчак любит
необычные эксперименты. Для своих развлечений она выбирает разные телесные
практики, упражнения для ума, ну и, конечно же, разные кулинарные новинки.
Теперь, когда стояние на гвоздях уже ушло в массы, Собчак нашла себе новый
способ пощекотать нервы.

Телеведущая
Ксения Собчак решила поучаствовать в звездном гастрономическом соревновании. По
заявлению звезды, все ее конкурентки отдыхают, ведь на Алтае она попробовала
два роскошных блюда. Ради них парочка животных отдала ценнейшие части своего
тела.

“На Алтае я
ела яйца марала и закусывала губой лося. Не хотела об этом говорить, но слышу
слово рейтинг и хочу победить!” – написала Ксения Собчак у себя в блоге. Она
добавила, что официант не решился рекомендовать эти блюда.

Давно известно,
что эти части животных богаты полезными микроэлементами и белками. Пройдя
первичную брезгливость, можно по-настоящему распробовать вкус необычных блюд.
Не все поклонники поддержали такой выбор Ксении Собчак. Некоторые подписчики ее
социальных сетей вообще посчитали, что женщина сошла с ума, взяв в меню чужие
яйца и губы.


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