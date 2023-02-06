 

Бейонсе, Адель, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт: гости и лауреаты премии “Грэмми”

06.02.2023, 9:47, Разное
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Долгожданная 65-ая церемония вручения премии “Грэмми” состоялась в Лос-Анджелесе накануне, 5 февраля. На ковровой дорожке традиционно позировали главные звезды современной музыкальной сцены и шоу-бизнеса: Адель, Бейонсе, Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес, Гарри Стайлс, Пэрис Хилтон, Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем, Дуэйн Джонсон с женой Лорен Хашиан, Меган Фокс и Machine Gun Kelly и другие селебрити.

Триумфатором премии стала Бейонсе, которая победила в номинациях “Лучшая танцевальная или электронная запись”, “Лучшее исполнение в стиле R&B”, “Лучший танцевальный или электронный музыкальный альбом” и “Лучшая песня в стиле R&B”, таким образом собрав самое большое количество наград в истории премии — в коллекции певицы уже 32 статуэтки. Впрочем, самую желанную награду — “Альбом года” — увез домой Гарри Стайлс. Приз в номинации “Запись года” забрала Лиззо со своим хитом “About Damn Time”, а лучшим новым артистом была признана Самара Джой. Полный список лайреатов вы можете посмотреть ниже.

Адель в Louis VuittonБейонсе Тейлор Свифт в Roberto CavalliДженнифер Лопес в GucciБиби РексаКарди Би в Gaurav GuptaДуэйн Джонсон с женой Лорен ХашианМадоннаЛурдес Леон в AreaПэрис Хилтон в CelineMachine Gun Kelly и Меган ФоксХайди Клум в платье The Blonds, Том КаулицЛиззо в ValentinoDoja Cat в VersaceГарри Стайлс

  • “Альбом года” — “Harry’s House”, Гарри Стайлс
  • “Запись года” — “About Damn Time”, Лиззо
  • “Лучший новый исполнитель” — Самара Джой
  • “Песня года” -— “Just Like That”, Бонни Рэйт
  • “Лучшее сольное поп-исполнение” — “Easy On Me”, Адель
  • “Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой” — “Unholy”, Сэм Смит и Ким Петрас
  • “Лучший традиционный вокальный поп-альбом” — “Higher”, Майкл Бубле
  • “Лучший вокальный поп-альбом” — “Harry’s House”, Гарри Стайлс
  • “Лучшая танцевальная запись” — “Break My Soul”, Бейонсе
  • “Лучший танцевальный/электронный альбом” — “Renaissance”, Бейонсе
  • “Лучшее исполнение традиционного R&B” — “Plastic Off The Sofa”, Бейонсе
  • “Лучший латиноамериканский рок или альтернативный альбом” — “MOTOMAMI”, Розалия
  • “Лучшее музыкальное видео” — “All Too Well: The Short Film”, Тейлор Свифт
  • “Лучший прогрессивный R&B-альбом” — “Gemini Rights”, Стив Лейси
  • “Лучший рэп-альбом” — “Mr. Morale & The Big Steppers”, Кендрик Ламар
  • “Лучший рок-альбом” — “Patient Number 9”, Оззи Осборн
  • “Лучший фолк-альбом” — “Revealer”, Мэдисон Каннингем
  • “Лучшая кантри-песня” — “‘Til You Can’t”, Коуди Джонсон
  • “Лучший комедийный альбом” — “The Closer”, Дэйв Шаппелл

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