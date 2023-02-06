Бейонсе, Адель, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт: гости и лауреаты премии “Грэмми”

Долгожданная 65-ая церемония вручения премии “Грэмми” состоялась в Лос-Анджелесе накануне, 5 февраля. На ковровой дорожке традиционно позировали главные звезды современной музыкальной сцены и шоу-бизнеса: Адель, Бейонсе, Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес, Гарри Стайлс, Пэрис Хилтон, Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем, Дуэйн Джонсон с женой Лорен Хашиан, Меган Фокс и Machine Gun Kelly и другие селебрити.

Триумфатором премии стала Бейонсе, которая победила в номинациях “Лучшая танцевальная или электронная запись”, “Лучшее исполнение в стиле R&B”, “Лучший танцевальный или электронный музыкальный альбом” и “Лучшая песня в стиле R&B”, таким образом собрав самое большое количество наград в истории премии — в коллекции певицы уже 32 статуэтки. Впрочем, самую желанную награду — “Альбом года” — увез домой Гарри Стайлс. Приз в номинации “Запись года” забрала Лиззо со своим хитом “About Damn Time”, а лучшим новым артистом была признана Самара Джой. Полный список лайреатов вы можете посмотреть ниже.

Адель в Louis VuittonБейонсе Тейлор Свифт в Roberto CavalliДженнифер Лопес в GucciБиби РексаКарди Би в Gaurav GuptaДуэйн Джонсон с женой Лорен ХашианМадоннаЛурдес Леон в AreaПэрис Хилтон в CelineMachine Gun Kelly и Меган ФоксХайди Клум в платье The Blonds, Том КаулицЛиззо в ValentinoDoja Cat в VersaceГарри Стайлс