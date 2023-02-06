 

Стало понятно, может ли витамин D помочь предотвратить самоубийство

06.02.2023, 9:35, Разное
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Обширная исследовательская работа среди американских ветеранов показало, что применение витамина D может воздействовать на психологическое и психическое состояние человека. Результатами поделились в научном журнале PLOS ONE.

Специалисты проанализировали информацию о состоянии здоровья более 660 тысяч добровольцев, которые в течение восьми лет принимали витамин D. Это позволило выяснить, что у ветеранов, которым был назначен солнечный витамин, риск суицидальных наклонностей снижался на 45048 процентов.

Кроме того, исследователи уточнили, что нельзя принимать витамин бесконтрольно, так как его избыток приводит к производству лишнего кальция в человеческом организме.


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