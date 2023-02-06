 

Маск заявил о готовности помочь Турции с помощью Starlink

06.02.2023, 9:29, Разное
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Илон Маск, американский предприниматель, заявил, что в случае необходимости готов отправить терминалы Starlink в Турцию, для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Маск ответил на вопрос одного из пользователей социальных сетей о том, возможно ли, чтобы Starlink отправил терминалы спасателям. Предприниматель заявил, что SpaceX готова отправить терминалы, “как только будет получено разрешение”.

Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции, ранее заявил, что сильное землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, ощущалось в 10 провинциях. Основной удар пришелся на Кахраманмараш. После землетрясения магнитудой 7,4 последовало по меньшей мере 22 дополнительных толчка, шесть из которых превысили 6 баллов. В Турции объявлен высший уровень тревоги.


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