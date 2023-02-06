 

«Это вообще кто?» – в МХТ имени Чехова не помнят актёра Дмитрия Назарова

06.02.2023, 9:13, Разное
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В пресс-службе Московского художественного театра имени Антона Чехова не смогли ответить на вопрос о том, собираются ли снова взять на работу Дмитрия Назарова.

Оказалось, что в культурном учреждении даже не помнят о существовании такого актёра.

– Это вообще кто? – спросил пресс-секретарь МХТ Тимофей Песков журналистов. – Я тут недавно работаю, поэтому могу не всех знать. Но честно говоря, впервые слышу о таком.

По словам представителя пресс-службы, администрация театра не может поимённо помнить всех второстепенных и малозначительных сотрудников и тем более следить за их судьбой. Не знает он и про звание народного артиста Назарова.

– Послушайте, это государственный театр в Москве в конце-то концов. Условно говоря, тут каждая собака народный артист. Я не знаю, что он тут делал – может, Воланда играл, а может полы мыл. Не слышал о таком человеке вообще, – добавил секретарь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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