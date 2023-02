В США прошла церемония вручения музыкальной премии «Грэмми»

Американская певица Бейонсе в ходе 65-й церемонии премии «Грэмми» побила рекорд по числу полученных в истории этих наград.

Альбом Renaissance»стал лучшим в категории электронный и танцевальный и принес исполнительнице 32-ю статуэтку «Грэмми» в своей коллекции, передает ТАСС. Ранее рекордсменом являлся венгерский и британский дирижер Георг Шолти с 31 наградой. Трансляцию из Лос-Анджелеса ведет телеканал CBS.

Композиция Just like that американской исполнительницы в стиле рок и кантри Бонни Рэйтт завоевала «Грэмми» в номинации «Песня года». Рэйтт получила награду из рук посетившей церемонию первой леди США Джилл Байден. В копилке певицы более десяти статуэток.

Британский певец Гарри Стайлз завоевал «Грэмми» в категории «Лучший альбом года» с пластинкой Harry’s House. Новая пластинка Стайлза также принесла ему «Грэмми» в категории «Лучший вокальный альбом популярной музыки».

Награду в категории «Лучшая запись года» завоевала исполнительница Lizzo с композицией About Damn Time. Лучшим новым исполнителем 2023 года по версии «Грэмми» стала американская джазовая певица Самара Джой.

Напомним, в 2021 году премию Национальной академии искусства и техники грамзаписи США «Грэмми» в номинации «Песня года» присудили композиции «I Can’t Breathe» («Я не могу дышать») исполнительницы H.E.R.

