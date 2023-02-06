 

Financial Times: Американский финансист Рубини допустил закат доллара в качестве резервной валюты в течение 10 лет

06.02.2023, 9:05, Новости дня
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Лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет, сообщили СМИ.

Как передает слова Рубини Financial Times, в течение следующего десятилетия произойдет закат доллара США как основной резервной валюты из-за усиливающегося геополитического соперничества между Вашингтоном и Пекином и неизбежным появлением двух конкурирующих мировых резервных валют, передает ТАСС.

По его словам, Китай и Саудовская Аравия уже провели свою первую транзакцию в юанях и этому примеру могут последовать другие страны.

Как сказал экономист, доминированию доллара также угрожают цифровые валюты и платежные системы Alipay и WeChat Pay.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Пекин призвал Эр-Рияд расширять торгово-экономическое сотрудничество и создать зону свободной торговли между Китаем и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Напомним, в октябре минувшего года президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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