 

Финансовая поддержка и не только: как Москва помогает малому и среднему бизнесу

06.02.2023, 8:53, Разное
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10 программ поддержки

Пакет антикризисных мер по поддержке бизнеса Москва утвердила весной прошлого года. В него вошло 20 видов поддержки.

Для малого и среднего предпринимательства специалисты разработали 10 программ. Столица предоставила таким предприятиям субсидии, гранты на создание новых точек общепита и импортозамещающих производств, лизинг или покупку оборудования.

Самой популярной мерой поддержки для малого и среднего бизнеса стали льготные кредиты. Их получили более семи тысяч компаний и свыше 100 начинающих предпринимателей, а общая сумма выданных средств составила 841 миллион рублей, отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

По итогам 2022 года на малый и средний бизнес пришлось 85% зарегистрированных в столице компаний. Больше всего новых предприятий открылись в сфере онлайн-торговли. С помощью города свое дело в этой отрасли начали свыше 2,4 тысячи человек.

При поддержке Москвы открылось 325 предприятий в сфере автомобильных перевозок, 262 компании в индустрии красоты и 205 организаций в IT-отрасли. Популярностью пользуются и службы такси: за 2022 года в столице появилось 497 таких компаний.

Музей, кафе и СМИ

В том числе благодаря столичным мерам поддержки в городе действует уникальный музей “Прогулки в темноте”. Часть экспозиции погружена в полную темноту, а гидами там работают незрячие и слабослышащие люди. Обстановка музея позволяет посетителям испытать совершенно новые ощущения и узнать о себе много нового.

В 2020 и 2021 годах Москвы выделила субсидии на развитие музея, рассказала в беседе с “Дни.ру” директор учреждения Элизабет Радюк.

“В те годы ситуация с коронавирусной инфекций была крайне сложной. У нас не было экскурсий и выручки. Поддержка столицы сильно нам помогла”, – поделилась она.

Радюк выразила надежду на продолжение городской поддержки. Теперь в музее планирует получить грант на открытие собственного СМИ.

В прошлом году директор музея и ее команда получили еще один грант от столицы. С его помощью они открыли кафе на Арбате. Город возместил им все потраченные средства – около двух миллионов рублей.

По словам Радюк, финансовой поддержкой помощь от столицы не ограничивается.

“В прошлом году мы выиграли конкурс на упаковку социальной франшизы. Нам рассчитали бизнес-модель, в том числе для работы на региональных площадках, создали презентацию, лендинг для продажи франшизы и многое другое. Со всем этим бесплатно помог город”, – поделилась спикер.

Поддержка бизнеса как приоритет

Помощь от города получают не только компании и индивидуальные предприниматели из сферы услуг, но и промышленные предприятия. Инвесторам, строящим нежилые объекты, одобрены льготные кредиты на сумму более 214 миллиардов рублей, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

“Ставка по льготным инвестиционным кредитам снижена с 9% до 3%, а максимальный размер увеличен с 1 до 3 млрд рублей”, – подчеркнул градоначальник.

В 2022 года Москва выделила на поддержку бизнеса свыше 30 миллиардов рублей. В том числе благодаря этому количество малых и средних предприятий в столице продолжает расти – на сегодняшний день их уже более 820 тысяч.

Программа поддержки бизнеса продолжается. Столица будет помогать создавать и развивать импортозамещающие и инновационные производства, выдавать льготные кредиты и прочее. Средства на это предусмотрены в городском бюджете на 2023 год.


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