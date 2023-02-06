Жертвами землетрясения в Малатье в Турции стали 23 человека, 420 пострадали

В результате землетрясения в Малатье погибли 23 человека, 420 ранены, 140 зданий обрушилось, сообщил губернатор региона Турции Хулуси Шахин.

Губернатор сообщил, что на данный момент известно о 23 погибших в Малатье, 420 человек ранены, 140 зданий обрушилось, передает РИА «Новости».

Между тем, в турецком Диярбакыре шесть человек погибли, 79 ранены, семь зданий обрушились, 12 граждан были спасены из-под завалов.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в турецкой Шанлыурфе выросло до 15 человек.

В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.

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